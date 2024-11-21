Силуанов: вопрос низкой инфляции важнее, чем высокие процентные ставки

Замедление темпов инфляции остается главным приоритетом, поэтому и бюджет, и денежно-кредитная политика направлены на снижение уровня цен в стране, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью на канале "Россия-24".
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