Об урожае забудьте: никогда не сажайте эти 6 растений рядом с кабачками

Дадут ли кабачки хороший урожай, зависит в том числе от того, какие культуры растут по соседству.О худших соседях для кабачков рассказывает эксперт сетевого издания «Белновости», ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.