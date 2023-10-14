Спор о комиссиях: Wildberries вводит 3% за оплату картами и вызывает недовольство Елена ГалицкаяОнлайн-маркетплейс Wildberries оказался в центре внимания и предметом скаедала общественности и правоохранительных органов после объявления о введении 3% комиссии за оплату платежными картами Visa и Mastercard.