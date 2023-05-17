На саммите G7 в Японии США озвучат новый пакет антироссийских санкций

РИАМО - 17 мая. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о планах представить на саммите G7 новый пакет санкций против России, который нацелен на реализацию рестрикций, введенных ранее, передает РИА Новости.
РИАМО - 17 мая. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о планах представить на саммите G7 новый пакет санкций против России, который нацелен на реализацию рестрикций, введенных ранее, передает РИА Новости.
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