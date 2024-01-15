Профессор Идова: у оптимистов повышено содержание иммунных клеток в крови

Разные эмоции оказывают влияние на иммунную функцию. Обычно это влияние кратковременное, но паттерн сохраняется и при разном взгляде на жизнь: так, у оптимистов иммунитет в принципе лучше, чем у пессимистов, об этом "Газете.
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