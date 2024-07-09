Почему многие русские люди не любят Госдуму, объяснил Александр Шатилов: "Граждане не понимают".
Почему русские не любят Госдуму, объяснил Шатилов: "Граждане не понимают"
Комментарии
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Венера Мирошниченко
За пиво они судят и за то, что не сношаещься с ними он судят отбирают все, что могут за то что не сосешь их член, такие насильники наркоманы, рецедевисты полицейские, и требуют трахаться против воли своей, что себя насиловать? Дурдом, насильники хуже из всех животных написано в Коране в 8 супер, но тут они сумашедшие даже их проститутки что пьют спермы требуют что б и я была как они сосала и сперму приняла карму их, ни когда слава Богу не была судима, с дур Дума приводят и моим именем Бого именем командуют, но жду суда небесного суда. Они то по земле так охамели, я то по небу шагаю и сообщаю Всевышнему и Луне и Солнцу, все они в коробочка, но трепещет перед адом, что вошли уже в вечный огонь в 8 ом доме смерти, кто жил за мой счет и пенсии мои все выплаты и все мои Зовы в небо отсосали, а сами то не способны не люди и не твари, за то украв паспорт они живут в место меня мои именем, но не будет же это вечно продолжаться, придет всем конец.
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16 час.
Венера Мирошниченко
Объединение солнце с луной разрушение всей солнечной системы всех планет и даже дальних и всю. Землю, запрещено соединение с лунным телом солнечную прародительницу, вы сумашедшие идите дальше в дурдом.
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16 час.
Венера Мирошниченко
Моя дорога ни для извращенцев и даже по красному сношаться запрещено, кто требует объяснить тайну, когда она только Бога дорога, да убить легче такого придурка, который не понимает, что Свет с тьмой запрещено объединять, ты дур дом, Свет давно победил, и вы за воровство в вечном огне в аду, жди уже не долго осталось за паспорта, пусть прокуроры и полиция не защитила и президент не защитил, Всевышний защитит того у ког Меч, я вас не боюсь и мою квартиру вам как свой локоть не можешь откусить не можешь забрать ни за какие поступки ибо я царица небо и земли, если еще раз будешь требовать дорогу Бога объяснить тебе умреш и гореть тебе вечно, ты разрушитель, насильник, подафил и за всех пострадавших и сына моего гореть тебе в вечном огне в Аду и за Святого Духа не кому ни у кого прощение просить не проститься никогда никому во веки веков автоматический прокляты все воры, ведь ты украл и пидарасам и х. Сосом раз даешь деньги за мои Зовы, у тебя не царской крови куда ты и зачем требует тайну Бога, ты не Бог ты даже не люцефер нет уже его и в место солнца не будет Сириуса, только от Солнца все растет и светет , развиваетсяты сумашедщий иди дальше.
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15 час.
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