Почему русские не любят Госдуму, объяснил Шатилов: "Граждане не понимают"

Венера Мирошниченко За пиво они судят и за то, что не сношаещься с ними он судят отбирают все, что могут за то что не сосешь их член, такие насильники наркоманы, рецедевисты полицейские, и требуют трахаться против воли своей, что себя насиловать? Дурдом, насильники хуже из всех животных написано в Коране в 8 супер, но тут они сумашедшие даже их проститутки что пьют спермы требуют что б и я была как они сосала и сперму приняла карму их, ни когда слава Богу не была судима, с дур Дума приводят и моим именем Бого именем командуют, но жду суда небесного суда. Они то по земле так охамели, я то по небу шагаю и сообщаю Всевышнему и Луне и Солнцу, все они в коробочка, но трепещет перед адом, что вошли уже в вечный огонь в 8 ом доме смерти, кто жил за мой счет и пенсии мои все выплаты и все мои Зовы в небо отсосали, а сами то не способны не люди и не твари, за то украв паспорт они живут в место меня мои именем, но не будет же это вечно продолжаться, придет всем конец.

Венера Мирошниченко Объединение солнце с луной разрушение всей солнечной системы всех планет и даже дальних и всю. Землю, запрещено соединение с лунным телом солнечную прародительницу, вы сумашедшие идите дальше в дурдом.