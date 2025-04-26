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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Металлург» ищет варианты расставания с Михайлисом. Зарплата форварда – 80 млн рублей в год

Об этом сообщил журналист Михаил Зислис. Действующее соглашение 29-летнего нападающего с зарплатой 80 миллионов рублей в год рассчитано до завершения следующего сезона.

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