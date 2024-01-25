СТАРШИЕ ДЕТИ СТАЛИ ПОМОЩНИКАМИ МОЛОДОЙ ЖЕНЫ ПРИЛУЧНОГО

Мачеха в них души не чает 36-летний Павел Прилучный обрел настоящее счастье с актрисой Зепюр Брутян. Молодая супруга родила ему сына Микаэля, но звезда «Мажора» не забывает и о своих старших детях от бывшей жены агаты Муцениеце — сыне Тимофее и дочери Мие.
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