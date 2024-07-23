Как снимали фильм — Ответный ход: 14 интересных фактов о фильме, которые вы могли не знать. (Культовое советское кино)

МП

Михаил Пантюхин

Так получилось, что посмотрел второй фильм "Ответный ход", который безусловно понравился, посмотрел его раза 3, а что был мальчишкой 12 лет, а фильм "В зоне особого внимания" посмотрел позже, так как в момент выхода на экранах кинотеатров его не было. Всё было очень правдоподобно, вроде и киноляпов не было. Короче работа актёров, каскадеров и съёмочной группы с ВС очень понравилась!