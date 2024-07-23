Как снимали фильм — Ответный ход: 14 интересных фактов о фильме, которые вы могли не знать. (Культовое советское кино)

В военном боевике «Ответный ход» показаны учения с участием главных героев знаменитого фильма «В зоне особого внимания».
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