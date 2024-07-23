БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как снимали фильм — Ответный ход: 14 интересных фактов о фильме, которые вы могли не знать. (Культовое советское кино)

Как снимали фильм — Ответный ход: 14 интересных фактов о фильме, которые вы могли не знать. (Культовое советское кино)

 В военном боевике «Ответный ход» показаны учения с участием главных героев знаменитого фильма «В зоне особого внимания».

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Так получилось, что посмотрел второй фильм &quot;Ответный ход&quot;, который безусловно понравился, посмотрел его раза 3, а что был мальчишкой 12 лет, а фильм &quot;В зоне особого внимания&quot; посмотрел позже,  так как в момент выхода на экранах кинотеатров его не было. Всё было очень правдоподобно, вроде и киноляпов не было. Короче работа актёров, каскадеров и съёмочной группы с ВС очень понравилась!
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5 час.
Сергей Ников
&quot;В зоне особого внимания&quot; хорош. И песня там отличная.
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1 час.

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