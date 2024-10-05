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В ЛНР рассказали о продвижении российских войск на одном направлении

Российские войска постепенно продвигаются к населенному пункту Звановка на северском направлении. Об этом в беседе с ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

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