В Великобритании объявили, как именно пройдут похороны короля Карла III

Британские СМИ, комментируя обнаружение у 75-летнего монарха страны злокачественной опухоли и начало серьёзного лечения, пояснили, что конкретно произойдёт, если терапия не увенчается успехом и всё закончится летальным исходом.
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