В Свердловской области от клещей обработают более 600 гектаров лесных и природных парков

Региональное министерство природных ресурсов и экологии приступило к акарицидной обработке свыше 600 гектаров лесных массивов в популярных природных и лесных парках Свердловской области, сообщил Департамент информационной политики региона.
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