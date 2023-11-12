Тренер Жулин: очень бы хотел, чтобы Валиеву прекратили терроризировать

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился размышлениями о слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой и выразил надежду, что от спортсменки отстанут.
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