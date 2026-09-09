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Газета.ру

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Спикер МИД Тихий заявил об обновленном подходе США к конфликту на Украине

Спикер МИД Тихий заявил об обновленном подходе США к конфликту на Украине

Соединенные Штаты обновили подход к конфликту Москвы и Киева в связи с изменением ситуации «в небе над Россией и Украиной».

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