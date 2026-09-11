В Москве запретили работу «таксистов-зазывал» на вокзалах и в аэропортах

В Москве запретили работу так называемых «таксистов-зазывал». В силу вступил приказ, который запрещает водителям такси самим предлагать свои услуги на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, сообщила 11 сентября пресс-служба столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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