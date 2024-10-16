Вспышку кишечной инфекции у детей опровергли в Новосибирске

Никакого повода для беспокойства нет, заверили нас врачи и представители Роспотребнадзора. «На данным момент число маленьких пациентов с острой кишечной инфекцией не превышает обычных сезонных показателей», – прокомментировали представители ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии