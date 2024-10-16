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Вечерний Новосибирск

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Вспышку кишечной инфекции у детей опровергли в Новосибирске

Вспышку кишечной инфекции у детей опровергли в Новосибирске

Никакого повода для беспокойства нет, заверили нас врачи и представители Роспотребнадзора. «На данным момент число маленьких пациентов с острой кишечной инфекцией не превышает обычных сезонных показателей», – прокомментировали представители ведомства.

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