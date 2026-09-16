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Российский рынок акций открылся снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Российский рынок акций открылся снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Индекс IMOEX2 просел на 0,3%, до 2329,91 пункта, сильнее всего подешевели акции «Алроса», АФК «Система», «Северстали», «ММК» и «Новатэка».

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