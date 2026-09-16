Российский рынок акций открылся снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Индекс IMOEX2 просел на 0,3%, до 2329,91 пункта, сильнее всего подешевели акции «Алроса», АФК «Система», «Северстали», «ММК» и «Новатэка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТО Экспорт дизеля из...
- ПВО России уничто...
- Золото подешевело...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым