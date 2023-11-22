В Губкинский приехали сразу две участницы проекта «Герои Ямала»

#РейсВмолодость доставил в Губкинский двух бывших работниц системы образования. Увидеть, как изменился город, смогла экс-глава отдела опеки и попечительства Галина Гузенко, а также ответственная за воспитательную работу в пятой школе Светлана Степанова.
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