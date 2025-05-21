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За ночь над территорией России силами ПВО уничтожены 127 дронов ВСУ

За ночь над территорией России силами ПВО уничтожены 127 дронов ВСУ

ВСУ в ночь на 21 мая предприняли масштабную атаку с применением беспилотников по территории России. Как сообщили в главном оборонном ведомстве нашей страны, российские системы противовоздушной обороны уничтожили за это время 127 "крылатых бойцов".

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