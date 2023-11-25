С лопатой против дронов ВСУ: Неизвестные факты о тяжёлой войне с беспилотниками

Эволюция малых боевых беспилотников в ходе СВО даже не идёт, а мчится вперёд прыжками. Какие новые технические средства и тактические приёмы появились в этом смертельно опасном и крайне изобретательном противостоянии .
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