ХАМАС освободило первого гражданина США в рамках сделки с Израилем по заложникам

Палестинское движение ХАМАС освободило первого гражданина США в рамках сделки с Израилем. По словам президента страны Джо Байдена, первой освобожденной заложницей стала четырехлетняя девочка по имени Эбигейл Эдан.
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