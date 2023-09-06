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В Петербурге создали ПО для более быстрого и дешевого производства спутников

В Петербурге создали ПО для более быстрого и дешевого производства спутников

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали программное обеспечение (ПО), предназначенное для автоматического проектирования коммуникационных сетей космических спутников.

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