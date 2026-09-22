Свыше 4000 волн кибератак на избирательную систему РФ зафиксировано 18–21 сентября

Количество кибератак на избирательную систему России на выборах 2026 года оказалось на порядок больше, чем на президентских выборах два года назад.
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