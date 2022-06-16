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Кучеров сделал 100-ю передачу в Кубке Стэнли за карьеру. Среди действующих игроков больше лишь у Кросби, Малкина и Торнтона

Кучеров сделал 100-ю передачу в Кубке Стэнли за карьеру. Среди действующих игроков больше лишь у Кросби, Малкина и Торнтона

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (3:4 ОТ, 0-1 в серии).

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