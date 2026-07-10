Science Daily: ученые усомнились в способности лесов надолго сохранять углерод

Дубы продолжают поглощать углекислый газ после остановки сезонного роста. Это ставит под сомнение предположение, что усиление фотосинтеза ведет к увеличению массы дерева, сообщили «Известия» со ссылкой на Science Daily.
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