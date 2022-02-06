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Спецкор RT Васюнин рассказал об обстреле окраины Донецка из украинских минометов

Спецкор RT Васюнин рассказал об обстреле окраины Донецка из украинских минометов

Специальный корреспондент RT Илья Васюнин, который сейчас находится в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в воскресенье сообщил об обстреле окраины Донецка из украинских минометов.

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