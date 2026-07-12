Адвокат Зорин: Шутка о наличии бомбы в самолете может привести к тюрьме

Шутки, в которых упоминаются взрывчатые вещества, оружие, террористические акты, запрещенные предметы в багаже или намеки на заразные болезни, могут послужить законным основанием для отказа в посадке на самолет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии