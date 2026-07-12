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Адвокат Зорин: Шутка о наличии бомбы в самолете может привести к тюрьме

Адвокат Зорин: Шутка о наличии бомбы в самолете может привести к тюрьме

Шутки, в которых упоминаются взрывчатые вещества, оружие, террористические акты, запрещенные предметы в багаже или намеки на заразные болезни, могут послужить законным основанием для отказа в посадке на самолет.

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