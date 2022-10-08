В Национальной библиотеке состоялась презентация сборника «Cîntă Capela Chorală Moldova»

Национальная библиотека Республики Молдова в партнерстве с Союзом музыкантов Молдовы и Национальным центром сохранения и популяризации нематериального культурного наследия организовала сегодня сессию Музыкального салона "Drag imi e plaiul Moldav.
Национальная библиотека Республики Молдова в партнерстве с Союзом музыкантов Молдовы и Национальным центром сохранения и популяризации нематериального культурного наследия организовала сегодня сессию Музыкального салона "Drag imi e plaiul Moldav.
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