Расчеты ЗРК «Тор-М1» группировки войск «Центр» организовали воздушное прикрытие позиций сухопутных подразделений на Красноармейском направлении

Зенитчики несут постоянное боевое дежурство на передовой, обеспечивая воздушное прикрытие наземных сил, сохраняя жизни личного состава и боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.
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