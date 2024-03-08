Диана Миронова: «На диетах не заморачиваюсь»

«Плов в Киргизии просто божественный» — Диана, поздравляем вас с заслуженной победой! Трудно было? Против кого оказалось сложнее всего играть? — Чемпионат мира в 2024 году стал традиционным во всех смыслах этого слова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии