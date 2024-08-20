Харрис и Трамп не смогут разрешить конфликт на Украине: главное за сутки

ЧИКАГО, 20 августа, ФедералПресс. Зеленский заявил, что красные линии России «рассыпались где-то под Суджей», после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может, Лукашенко уверен, что у России и Беларуси настолько близкие отношения, что разногласий нет: читайте в обзоре «ФедералПресс».