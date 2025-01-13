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Татар-информ

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Асгат Сафаров: Журналисты Татарстана верны делу своих именитых предшественников

Асгат Сафаров: Журналисты Татарстана верны делу своих именитых предшественников

Руководитель Администрации Раиса Татарстана, председатель совета директоров АО «Татмедиа» Асгат Сафаров направил поздравительную телеграмму по случаю Дня российской печати главе Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдару Салимгараеву.

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