Мишустин заявил о намерениях РФ и Вьетнама утвердить план сотрудничества до 2030 года

Россия и Вьетнам планируют утвердить комплексный план сотрудничества на период до 2030 года. Об этом 14 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Ханое.
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