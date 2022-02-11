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Маурисио Почеттино: «Надеюсь, Мбаппе проведет всю карьеру в «ПСЖ». Он в пятерке лучших игроков мира»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о форварде Килиане Мбаппе. – Как бы вы описали Мбаппе? Какой он в ежедневном общении? – Это большое человеческое открытие.

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