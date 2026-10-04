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Три человека пострадали при атаке БПЛА на Кубань

Три человека пострадали при атаке БПЛА на Кубань

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В Темрюкском районе Краснодарского края при падении обломков беспилотника ВСУ пострадали три человека.

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