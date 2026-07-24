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Царьград

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TMZ сообщил о смерти режиссера Чака Рассела в возрасте 74 лет

TMZ сообщил о смерти режиссера Чака Рассела в возрасте 74 лет

Режиссер Чак Рассел, известный по фильму "Маска" с Джимом Керри, умер в возрасте 74 лет. Причина смерти еще не установлена.

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