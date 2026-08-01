БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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К 1 октября 1941 г. в ряды РККА встали военнообязанные 24 возрастов

К 1 октября 1941 г. в ряды РККА встали военнообязанные 24 возрастов

Константин ХОЛМСКИЙ О первой волне мобилизации военнообязанных в Красную армию и на флот, начатой 23 июня 1941 г.

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