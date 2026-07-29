Политика как он...
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Политика как она есть

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Захарова: проведение фестиваля Вайкуле в Юрмале является лицемерием

Захарова: проведение фестиваля Вайкуле в Юрмале является лицемерием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале «адовым лицемерием», поскольку организаторы продолжают использовать созданный в СССР проект, одновременно критикуя советское прошлое.

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