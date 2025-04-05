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Царьград

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Запад сорвал переговоры России и Украины в Белоруссии: посол раскрыл детали

Запад сорвал переговоры России и Украины в Белоруссии: посол раскрыл детали

Посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич заявил, что под давлением Запада были сорваны переговоры между Россией и Украиной, проходившие в начале специальной военной операции в Белоруссии.

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