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Царьград

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Белоруска Хондошко претендует на звание спортсменки года World Aquatics

Белоруска Хондошко претендует на звание спортсменки года World Aquatics

Белоруска Василина Хондошко поборется за титул «Спортсменка года» от World Aquatics вместе с пятью соперницами из Германии, Великобритании, Италии и Франции.

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