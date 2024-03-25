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Культ арахисовой пасты: почему американцы не могут обойтись без этого продукта

Культ арахисовой пасты: почему американцы не могут обойтись без этого продукта

Арахисовая паста, или если угодно масло (это одно и то же), — любимое блюдо миллионов американцев.  Более того, этот продукт стал неотъемлемой частью культуры этой страны — за год его в США съедают более 300 тысяч тонн.

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