Александр Скрябин уходит с поста замгубернатора Ростовской области

Александр Скрябин покидает пост первого заместителя губернатора Ростовской области. Временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь сообщил о подписании соответствующего указа и выразил благодарность Скрябину за его профессионализм.
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