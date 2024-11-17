ФК Урал победил красноярский Енисей на домашней арене в Екатеринбурге

Матч прошел в субботу на «Екатеринбург-Арене». За победой ФК «Урал» наблюдали свыше 4 тыс зрителей. По итогам матча команда заняла одно из первых мест в турнирной таблице В субботу ФК «Урал» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 4:3.
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