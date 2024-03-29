Самое древнее поле битвы в Европе обнаружили археологи в Северной Германии. Масштабное сражение произошло здесь более трех тысяч лет назад.
Загадочная древняя война: На севере Германии обнаружили гигантское поле боя бронзового века
Комментарии
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Игорь Кальнов
Это было сражение, о котором неоднократно говорил основатель ДНК-генеалогии Клёсов А.А. Соперники принадлежали к двум основным гаплогруппам Европы R1a и R1b. R1a - это наши предки. R1b - составляют сейчас основную часть населения Западной Европы(Англия, Франция, большая часть Германии ). Победили R1a. По этому месту и сейчас проходит линия водороздела этих гаплогрупп, начинаясь на Балтике и заканчиваясь на берегу Чёрного моря.
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10 час.
Валерий Протасов
Потрясающее открытие!
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
Неужели у этих воинов не было смартфонов? Можно было бы восстановить видео битвы по записям смартфонов !)))
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1 час.
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