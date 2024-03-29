Загадочная древняя война: На севере Германии обнаружили гигантское поле боя бронзового века

Игорь Кальнов

Это было сражение, о котором неоднократно говорил основатель ДНК-генеалогии Клёсов А.А. Соперники принадлежали к двум основным гаплогруппам Европы R1a и R1b. R1a - это наши предки. R1b - составляют сейчас основную часть населения Западной Европы(Англия, Франция, большая часть Германии ). Победили R1a. По этому месту и сейчас проходит линия водороздела этих гаплогрупп, начинаясь на Балтике и заканчиваясь на берегу Чёрного моря.