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Загадочная древняя война: На севере Германии обнаружили гигантское поле боя бронзового века

Загадочная древняя война: На севере Германии обнаружили гигантское поле боя бронзового века

Самое древнее поле битвы в Европе обнаружили археологи в Северной Германии. Масштабное сражение произошло здесь более трех тысяч лет назад.

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Комментарии
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Игорь Кальнов
Это было сражение, о котором неоднократно говорил основатель ДНК-генеалогии Клёсов А.А. Соперники принадлежали к двум основным гаплогруппам Европы R1a и R1b. R1a - это наши предки. R1b - составляют сейчас основную часть населения Западной Европы(Англия, Франция, большая часть Германии ). Победили R1a. По этому  месту и сейчас проходит линия водороздела этих гаплогрупп, начинаясь на Балтике и заканчиваясь на берегу Чёрного моря.
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Валерий Протасов
Потрясающее открытие!
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ВА
Владимир Акулов
Неужели  у  этих  воинов  не  было  смартфонов?  Можно  было  бы  восстановить  видео  битвы  по  записям  смартфонов  !)))
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1 час.

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