БЛОГЕРШУ НАТАЛКУ-БАНДЕРУ НАСТИГЛА ПУЛЯ: УКРАИНКИ СДАЮТ МУЖЕЙ В СБУ

Natalija Osminina

В отношении ПТСР - это же было ясно с самого начала. Не может человек, привыкший к адреналину и наркоте перестать убивать. Все зависит от процентного соотношения больных и здоровых. Вернувшихся с синдромом ПТСР в России будет несоизмеримо меньше по отношению к числу населения, чем в Украине. Там они будут занимать 95% всего мужского населения. А значит, это будет либо всеобщая резня и мародерство при СЛАБОЙ власти, либо гражданская война внутри страны, если у власти станет Гетман. Куда-то же нужно направить психологическую бесноватость. Тем более, зачистку Украины от населения с повестки никто не снимал -ни США (а там, ни Байден, ни Трамп), ни Лондон.