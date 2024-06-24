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БЛОГЕРШУ НАТАЛКУ-БАНДЕРУ НАСТИГЛА ПУЛЯ: УКРАИНКИ СДАЮТ МУЖЕЙ В СБУ

БЛОГЕРШУ НАТАЛКУ-БАНДЕРУ НАСТИГЛА ПУЛЯ: УКРАИНКИ СДАЮТ МУЖЕЙ В СБУ

Блогерши, высмеивающие русских, стали жертвой солдата с ПТСР, меценаты готовы заплатить миллион долларов за угнанный F-16, а фельдшера Татьяну спас плюшевый котёнок сына.

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Комментарии
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александр почекунин
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8 час.
александр почекунин
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8 час.
Natalija Osminina
В отношении ПТСР - это же было ясно с самого начала. Не может человек, привыкший к адреналину и наркоте перестать убивать. Все зависит от процентного соотношения больных и здоровых. Вернувшихся с синдромом ПТСР в России будет несоизмеримо меньше по отношению к числу населения, чем в Украине. Там они будут занимать 95% всего мужского населения. А значит, это будет либо всеобщая резня и мародерство при СЛАБОЙ власти, либо гражданская война внутри страны, если у власти станет Гетман. Куда-то же нужно направить психологическую бесноватость. Тем более, зачистку Украины от населения с повестки никто не снимал -ни США (а там, ни Байден, ни Трамп), ни Лондон.
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4 час.

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