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Россия теперь сама диктует правила игры. Запад "озверел" и открыл новые фронты

Россия теперь сама диктует правила игры. Запад "озверел" и открыл новые фронты

31 марта, ровно год назад, президент Владимир Путин подписал указ об утверждении новой Концепции внешней политики России.

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Андрей Алферов
&quot;Битва за суверенитет России приняла характер национально освободительного движения &quot; (В.Путин) С кем ведём битву за возврат суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах нашего Отечества по итогам 1945 года? После поражения СССР в холодной войне образовался &quot;однополярный американский мир, где один центр власти,один центр силы, один центр принятия решений. Мир одного хозяина,одного суверена &quot; (В.Путин Мюнхенская речь 2007 год).
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