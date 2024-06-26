Эксперт рассказала, смогут ли россияне найти замену доллару

Валюты третьих стран не станут полноценной заменой доллару и евро в поездках за границу, наличные юань или дирхам почти не пользуются спросом у россиян из-за низкой ликвидности, заявила РИА «Новости» директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.
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