Кто стоит за карьерой модели: распределение ролей между скаутом, материнским агентом и букером. Как устроена работа модельного бизнеса, комиссионные проценты и защита интересов модели на международных контрактах.
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