«Театр Терезы Дуровой» представляет премьеру «О мышах и людях»

Драма по мотивам одноименной повести Джона Стейнбека предоставлено Пресс-службой/Елена Бекиш18 октября на малой сцене «Театра Терезы Дуровой» состоится премьера спектакля «О мышах и людях» по одноименной повести Джона Стейнбека, режиссер – Константин Балакирев.
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