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Сотрудник Microsoft взломал систему здравоохранения США. В отместку за увольнение

Сотрудник Microsoft взломал систему здравоохранения США. В отместку за увольнение

После увольнения из дочерней компании Microsoft ее сотрудник взломал систему здравоохранения СШААмериканская компания Geisinger, предоставляющая медицинские услуги, заявила о возможной краже личных данных более миллиона пациентов после взлома ИТ-системы: по мнению компании, кибератаку организовал бывший сотрудник Nuance, дочерней компании Microsoft.

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