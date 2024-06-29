Сотрудник Microsoft взломал систему здравоохранения США. В отместку за увольнение

После увольнения из дочерней компании Microsoft ее сотрудник взломал систему здравоохранения СШААмериканская компания Geisinger, предоставляющая медицинские услуги, заявила о возможной краже личных данных более миллиона пациентов после взлома ИТ-системы: по мнению компании, кибератаку организовал бывший сотрудник Nuance, дочерней компании Microsoft.